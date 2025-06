Revue de presse : Education, médias, foncier au menu des quotidiens

Les quotidiens reçus, jeudi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS) abordent divers sujets se rapportant à l’éducation, aux médias et au foncier.

Concernant l’éducation, Sud Quotidien annonce le démarrage, ce jeudi, du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et de l’entrée en 6ème et titre : ‘’300.880 candidats à l’épreuve’’.

‘’Les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et du Concours d’entrée en sixième démarrent ce jeudi 20 juin 2025 et ce, pour deux jours sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie. Ils sont au total 300. 880 candidats à composer répartis dans plus de 2.000 centres d’examen à travers le pays’’, selon Sud.

Le même journal aborde également l’ouverture des concertations sur le secteur de la presse, ‘’un conclave pour mieux cerner les exigences de régulation’’.

‘’Les misères de la presse à la Une’’, écrit Le Quotidien parlant de ces concertations.

Le journal EnQuête se fait l’écho de ‘’l’appel’’ du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS).

‘’Moustapha Cissé, récemment nommé à la tête du Synpics, a prononcé un discours poignant sur l’avenir de la presse sénégalaise. Il a mis en évidence les défis actuels qui menacent la viabilité du secteur et appelé à une réforme radicale pour garantir une presse indépendante, moderne et respectueuses des principes démocratiques’’’, souligne la publication.

EnQuête évoque également la question de la réforme foncière et note que le président de la République ‘’demande des réflexions profondes’’.

‘’Le Président de la République a souligné l’importance d’orienter les réflexions sur la réforme foncière, hier en Conseil des ministres. Il s’agit d’aller vers l’objectif d’attribution effective de titres de propriété en bonne et due forme aux détenteurs légaux des terres et des parcelles à usage d’habitation, partout au Sénégal’’, rapporte le journal.

Le Soleil livre ‘’les points saillants de la future réforme foncière’’. ‘’’En Conseil des ministres, le chef de l’État a demandé au gouvernement d’orienter les réflexions sur ces points et de préparer un plan de communication sur la réforme projetée en vue de son appropriation collective par les populations à la base, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs et autres opérateurs économiques’’, écrit le journal.

L’Observateur met en exergue ‘’le récit poignant d’une tragédie familiale’’ à Ziguinchor, avec ‘’’les terribles remords d’Awa Bodian, meurtrière de sa sœur jumelle’’

‘’A Ziguinchor, un drame familial d’une rare intensité a brisé à jamais le lien sacré qui unissait deux sœurs jumelles. Awa Bodian, 22 ans, a reconnu avoir porté un coup mortel à sa sœur Adama, au terme d’une altercation violente sur fond de tensions accumulées. Face aux enquêteurs, la jeune élève, effondrée, a étalé ses remords. Elle a déclaré n’avoir jamais voulu tuer celle qui était son double, son reflet, sa moitié’’, écrit L’Obs.

Source : APS