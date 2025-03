Revue de presse : La reddition des comptes et d’autres sujets en exergue

Des sujets variés font le menu de la livraison de mardi des quotidiens, allant de la question de la “reddition des comptes” aux licenciements dans l’administration publique, sans compter bien d’autres points se rapportant aux nouvelles orientations du pays.

L’Observateur, ouvrant son édition sur la “reddition des comptes”, avance que plusieurs ministres du gouvernement de l’ancien président Macky Sall “risquent de se retrouver pris dans l’engrenage d’une justice implacable, sans aucune échappatoire”.

“Prête à être mise en branle avec ses premiers dossiers de mise en accusation, la Haute Cour de justice […] va se resserrer autour de ses cibles, sans précipitation mais avec une stratégie de reddition des comptes bien élaborée”, fait savoir le journal.

Dans cette perspective, ajoute L’Observateur en citant des sources judiciaires, “plusieurs anciens ministres de Macky Sall risquent de se retrouver confrontés à un double mandat de dépôt, pris dans l’engrenage d’une justice qui ne laisse aucune échappatoire”.

“L’étau se resserre sur Macky [Sall]”, lit-on à propos à la une du quotidien Source A, qui revient sur l’adoption lundi par la commission technique de l’Assemblée nationale, d’un projet de loi liant le Sénégal et le Maroc et portant sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées.

Le nouveau pouvoir à l’épreuve de la realpolitik

Le journal note que “si ce projet de loi vise à resserrer l’étau autour de Macky Sall et de sa famille, repliés au Royaume chérifien, l’actuel régime est en train de réussir son pari, petit à petit”.

Le quotidien l’As, dont le propos s’inscrit dans un cadre général, fait état de la “prééminence des idéaux de Pastef [le parti au pouvoir] dans la ligne communicationnelle du gouvernement”. Moustapha Sarré, le porte-parole du gouvernement, “a réussi à se forger une image” négative, sous-entend le journal.

“A chaque fois qu’il a été envoyé au charbon face à des polémiques”, note-t-il, il “semble plus en rajouter que de les éteindre. Sur la motion de censure comme sur la sortie de Macky Sall sur le rapport de la Cour des comptes, il semble porter le message d’un camp face à un autre”. Il en résulte que Moustapha Sarré “brouille la parole” du gouvernement, selon L’As.

Walfquotidien note qu’en matière de respect des promesses de campagne, le parti au pouvoir a été “ralenti par la realpolitik”. “Pastef semble être rattrapé par ses promesses de campagne”, insiste le journal. “Beaucoup d’engagements pris à la présidentielle de 2024 et aux législatives anticipées de la même année sont toujours à l’état de promesses”, constate le journal.

Plusieurs quotidiens, dont Les Echos, s’intéressent aux licenciements “en cascade dans les établissements publics et parapublics”. Le journal signale à cet effet qu’un rassemblement des travailleurs licenciés a été créé. Ses responsables affirment dénombré, à ce stade, “3000 licenciés”, rapporte Les Echos.

Persistance du vol de bétail en dépit de sa criminalisation

Le même chiffre est avancé par le quotidien Tribune, lequel déplore qu’à se stade, “aucune mesure d’accompagnement n’a été prise” en faveur de ses travailleurs licenciés. Le journal note que pendant ce temps, le ministre du Travail est “plongé dans un silence inquiétant”.

Enquête évoque “la crainte du grand remplacement” qui se traduirait par l’intégration de militants du pouvoir en remplacement des travailleurs licenciés. “Des milliers d’agents remerciés, des militants du parti au pouvoir intégrés”, écrit cette publication.

Selon Le Quotidien, les travailleurs en question “rejette le motif économique évoqué pour tenter de justifier les licenciements alors qu’il y a des recrutements qui sont fait au profit des militants du parti au pouvoir”.

Sud Quotidien, un peu loin de ce sujet, fait état de la persistance du vol de bétail, malgré la criminalisation et en dépit des ”fermes engagements” du président de la République sur cette question. Le fléau ”continue non seulement de saper les fondements de l’élevage au Sénégal, mais encore d’appauvrir les populations surtout en zone rurale et périurbaine”.

Le Soleil ouvre son édition sur certaines régions du Sénégal que le journal considère comme des “zones de la fièvre paludique”, à savoir Kolda, Kédougou, Tamba, Diourbel et Kaolack. “Ces régions représentent 91% des cas de paludisme des moins de 5 ans”, précise-t-il.

