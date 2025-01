Revue de presse : Le discours du président Diomaye à la une des quotidiens

Les annonces du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, dans son message à la Nation à l’occasion du nouvel an et le démarrage officiel de la production du champ gazier Grand tortue Ahmeyim (GTA) sont, entre autres, les sujets phares dans les quotidiens reçus, jeudi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le président Faye, investi le 2 avril 2024, a prononcé, mardi soir, son premier message de fin d’année à la nation.

Selon Les Echos, ‘’l’adresse à la nation du 31 décembre a été l’occasion pour le chef de l’Etat d’évoquer certains sujets cruciaux en vue du déroulement du nouveau référentiel des politiques publiques’’.

‘’Il s’agit de la lutte contre la corruption à travers la réforme de l’OFNAC, la déclaration de patrimoine qui sera désormais généralisée à tous les agents de la fonction publique, ainsi que les postes nominatifs impliquant une gestion budgétaire, la rationalisation des partis politiques, les appels à candidatures, début 2025 de la fin de toute présence militaire étrangère au Sénégal’’, indique la publication qui titre : ‘’Diomaye entame +sa révolution+’’.

Sud Quotidien note que Bassirou Diomaye Faye était »sur tous les fronts’’. Le journal rapporte que ‘’lors de ce discours de plus de 16 minutes, le président Bassirou Diomaye Faye déplorant l’inflation notée des partis politiques favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a annoncé la tenue dans un avenir proche des concertations dans le but d’apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation du système politique sénégalais’’.

Selon Le Soleil, »Bassirou Diomaye Faye s’engage’’. ‘’Pour son premier discours de nouvel an, le chef de l’Etat a fait des annonces fortes qui s’inscrivent en droite ligne de l’agenda national de transformation’’, écrit le quotidien national.

Source A constate qu’il y avait, dans le message à la nation du chef de l’Etat, du »Jub Jubbal, Jubanti, partout’’ tandis que Vox Populi parle ‘’d’un discours de hauteur fédérateur, mais ferme’’.

‘’Les cadeaux d’engagement de BDF’’, titre de son côté L’Info, citant entre autres priorités ‘’le retour de la paix en Casamance, l’amélioration des conditions de vie des populations, la gestion inclusive de l’Etat et les ressources du pays, l’intensification de la lutte contre la corruption, l’assainissement du champ politique et l’instauration d’une nouvelle doctrine sécuritaire excluant toute présence militaire étrangère sur le territoire national’’.

Le même journal annonce dans sa livraison du jour l’ouverture du premier puits du gisement Grand tortue Ahméyim (GTA), situé entre le Sénégal et la Mauritanie.

‘’Le premier puits du projet de Grand tortue Ahméyim (GTA) développé par l’association SMH, Pétrosen, BP et Cosmos Energy a été ouvert avant-hier. A travers cette ouverture annoncée dans un communiqué, le Sénégal et la Mauritanie amorcent une nouvelle ère, celle de la production gazière, à travers ce gisement à cheval sur leur frontière commune’’, écrit la publication.

Selon Le Quotidien, ‘’GTA se met en place’’. ‘’Le Sénégal de plain-pied’’ dans la production du Gaz et du pétrole, met en exergue L’As, rapportant que ‘’les ministres chargés de l’Energie du Sénégal et de la Mauritanie annoncent avec fierté l’ouverture officielle du premier puits du projet GTA’’. ‘’Le franchissement de cette étape importante marque un grand pas dans l’aboutissement du projet de production de gaz et consolide le partenariat entre la Mauritanie et le Sénégal, désormais destinés à jouer un rôle clé dans l’industrie énergétique régionale’’, souligne la publication.

Source : APS