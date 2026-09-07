Rokhaya Fall « Rox » auditionnée par la Division spéciale de Cybersécurité

Extraite de prison par la Division spéciale de Cybersécurité, Rokhaya Fall, dite « Rox », est actuellement entendue par les enquêteurs dans le cadre d’une nouvelle procédure, selon des sources de Seneweb.

La TikTokeuse est soupçonnée d’avoir diffusé des données à caractère personnel. Elle fait ainsi l’objet d’une audition par les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité.

À l’issue de son interrogatoire, le procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, pourrait décider de son placement en garde à vue en vue d’un éventuel déferrement devant sa juridiction.

Le chef du parquet pourrait également ordonner sa réintégration dans sa cellule de prison.