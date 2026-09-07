Tournoi UFOA A U17 : Le Sénégal écrase la Mauritanie

Le Sénégal démarre fort dans le Tournoi UFOA-A U17 2026. Les “Lionceaux” se sont imposés 4-0 face à la Mauritanie ce lundi 7 septembre 2026, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour leur entrée en lice.

Cheikh Oumar Sy, auteur d’un doublé, ainsi que Souleymane Commissaire Faye et Amadou Ndiaye ont inscrit les quatre buts sénégalais. Les protégés de Lamine Sané retrouveront la Sierra Leone ce jeudi pour leur deuxième match dans le groupe A.

Dans le même groupe, la Gambie affronte la Sierra Leone ce lundi à 18h00 GMT.