Rosso : L’État présente ses condoléances officielles à la famille de Talla Keita

Une forte délégation gouvernementale s’est rendue ce samedi à Rosso, dans la région de Saint-Louis, pour présenter les condoléances officielles de l’État à la famille de Talla Keita, décédé tragiquement le 30 juin dernier dans des circonstances qui continuent de susciter émotion et indignation au sein de l’opinion publique.

Conduite par Yassine Fall, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, la mission comprenait plusieurs membres du gouvernement, notamment le Général Birame Diop, Ministre des Forces armées, El Hadji Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Les autorités administratives régionales, dont le Gouverneur de Saint-Louis, M. Al Hassan Sall, étaient également présentes.

Dans un climat empreint de gravité et de recueillement, la délégation a été accueillie par les proches du défunt et les notables locaux. Yassine Fall a exprimé, au nom du Président de la République, du Premier Ministre et de l’ensemble du peuple sénégalais, la profonde compassion de la Nation. Elle a également salué la mémoire de Talla Keita, dont la disparition a bouleversé la communauté locale et au-delà.

« Nous sommes ici pour dire que l’État ne détournera pas le regard. Toute la lumière sera faite sur cette tragédie, dans le respect des droits humains et des principes de justice », a déclaré la ministre lors de la cérémonie.

Le drame survenu à Rosso fait actuellement l’objet d’une information judiciaire, alors que trois suspects, dont deux agents des forces de l’ordre, ont été placés en garde à vue puis déférés au parquet. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de garantir un processus transparent et équitable, et d’assumer pleinement ses responsabilités dans cette affaire qui touche au cœur même des valeurs républicaines.

Au-delà de l’hommage rendu, cette visite marque aussi une volonté politique forte d’apaiser les tensions, de soutenir la famille endeuillée et de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions.

La présence de plusieurs ministres à Rosso témoigne de l’importance accordée par les autorités à cette situation et de leur engagement à ne laisser aucune zone d’ombre dans la quête de vérité et de justice.