Rufisque : un individu arrêté avec 10 kg de chanvre indien

Les éléments de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque ont mis la main, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2025, sur un individu soupçonné de détention et de trafic de chanvre indien. L’opération a permis la saisie de 10 kilogrammes de cette drogue.

Selon des sources policières, l’interpellation fait suite à un renseignement opérationnel signalant qu’une pirogue en provenance de Kafountine devait accoster au quai de pêche de Rufisque avec une cargaison de chanvre indien à bord.

Informés de l’arrivée imminente de l’embarcation, les éléments de la Brigade de recherche ont mis en place une opération de surveillance dans les environs. Vers 4 h 10, un jeune homme transportant un sac blanc a été aperçu à proximité de la porte de sortie du quai.

À la vue des policiers, le suspect a tenté de prendre la fuite, mais a été rattrapé après une brève course-poursuite. La fouille du sac a permis de découvrir 10 sachets de chanvre indien, d’un poids d’un kilogramme chacun.

La drogue a été consignée au poste de police pour les besoins de l’enquête, tandis que le mis en cause a été placé en garde à vue.

Les investigations se poursuivent afin de remonter la filière et d’identifier d’éventuels complices impliqués dans ce trafic.