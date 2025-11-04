Trafic de faux documents : Deux (2) individus arrêté à Rosso

L’antenne régionale de Rosso de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a conduit, ce 31 octobre 2025, deux individus devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux en écritures privées et obtention indue de documents administratifs sénégalais.

Tout est parti d’un avis de recherche lancé depuis 2022 contre un ressortissant étranger soupçonné d’avoir utilisé un faux certificat de nationalité sénégalaise. Intercepté le 27 octobre 2025 par les agents du Commissariat Spécial de Rosso, au poste frontalier de Diama, l’homme a été remis à la DNLT. Lors de son audition, il a reconnu avoir obtenu son faux acte d’état civil auprès d’un intermédiaire contre la somme de 150 000 FCFA.

Le transport effectué au centre d’état civil de Mbacké a confirmé la falsification du document. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs à Kaolack, où ils ont arrêté le présumé faussaire, un affairiste spécialisé dans la fourniture de faux documents tels que des certificats de mariage, extraits de naissance, cartes d’identité ou certificats d’héritage. Ce dernier a admis avoir perçu 150 000 FCFA du ressortissant étranger et avoir touché une commission de 5 000 FCFA par document pour le compte d’un agent de mairie impliqué dans le réseau.

L’exploitation de son téléphone a révélé plusieurs actes douteux établis pour des étrangers ainsi que des liens suspects avec des agents d’état civil dans diverses localités, notamment Kaolack, Toubacouta et Podor. La fouille de son cartable a permis de découvrir une véritable entreprise de fabrication de faux documents administratifs. Parmi les pièces saisies figuraient 106 extraits de naissance provenant de plusieurs centres d’état civil, 70 autorisations parentales vierges, 9 certificats de divorce cachetés et signés, 14 jugements d’autorisation d’inscription de naissance à l’en-tête du Tribunal d’Instance de Kaolack, 5 certificats de célibat et 2 certificats de nationalité sénégalaise signés et cachetés, ainsi que des faux diplômes et certificats médicaux.

Face aux enquêteurs, le mis en cause a tenté de justifier la provenance de ces documents en déclarant les avoir obtenus auprès de particuliers ou achetés aux abords du Centre d’État civil Principal de Kaolack. Des explications jugées peu crédibles par les enquêteurs.

Cette opération s’inscrit dans la lutte continue contre les réseaux de faux documents, souvent liés à des trafics de migrants et à des fraudes administratives. L’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau et identifier les complicités éventuelles au sein de certaines mairies.