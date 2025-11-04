Le CDEPS dénonce une nouvelle violation de la loi dans la gestion du Fonds d’Appui à la Presse

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) accuse le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) d’avoir une nouvelle fois outrepassé la loi dans la gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP).

Dans un communiqué publié ce lundi 3 novembre 2025, le CDEPS dit avoir appris par voie de presse l’ouverture d’une plateforme destinée à l’enregistrement des médias candidats au FADP. Une initiative qu’il juge « cavalière et opaque », en l’absence de toute communication officielle sur les modalités, la durée ou les étapes du processus.

L’organisation professionnelle rappelle que, selon le décret n°2021-178 du 27 janvier 2021, la gestion du FADP relève du Conseil de gestion, seul habilité à définir les orientations et à décider de l’attribution des ressources. Or, ce Conseil n’a pas été convoqué, ce qui constitue, selon le CDEPS, « une violation flagrante de la loi ».

Le CDEPS s’inquiète également du timing jugé suspect de cette procédure, à quelques jours de la clôture de l’exercice budgétaire de l’État, alors que l’attribution du fonds nécessite habituellement plusieurs mois. Il critique en outre la décision du ministère de baser la répartition des fonds uniquement sur des projets déposés par les entreprises, sans considération pour les difficultés structurelles que traversent nombre de rédactions privées (retards de salaires, dettes sociales et fiscales, loyers impayés, etc.).

Pour le CDEPS, cette démarche traduit un manque de transparence et de concertation, révélant la volonté du MCTN d’imposer ses décisions sans dialogue avec les acteurs du secteur. Le Conseil estime que ces méthodes participent d’une politique d’étouffement économique et de harcèlement administratif des entreprises de presse.

Face à ce qu’il considère comme une dérive, le CDEPS annonce son intention de saisir les instances compétentes et d’entreprendre « toutes les actions légales nécessaires » afin de garantir la transparence dans la gestion du FADP et de faire respecter les droits des entreprises de presse.