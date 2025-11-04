Un bébé de 9 mois tué par un chien…dans une maison

Les faits se sont déroulés dimanche dans le comté de Rogiet, au Royaume-Uni.

Vers 18H00, un bébé de 9 mois a été attaqué par un chien dans une maison.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater son décès.

Les médecins étaient accompagnés d’une équipe d’intervention en zone dangereuse. Le chien responsable de l’attaque a pu être maîtrisé.

On ignore à quelle race il appartenait.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

« C’est un choc profond et intense qu’une telle chose puisse se produire au sein de notre paisible communauté », a déclaré un conseiller du comté.

Source : F D