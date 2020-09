Sadio Mané 5e joueur le plus cher !

Le Centre International d’Étude du Sport de Neuchâtel a créé son propre algorithme et publie régulièrement son classement. Le site allemand spécialisé Transfermarkt s’est lui aussi imposé comme une référence, servant même d’étalon à certains clubs, dont l’Olympique Lyonnais, pour la valorisation de leurs joueurs. KPMG, géant mondial de l’audit, a lui aussi son propre outil. Le KPMG Football Benchmark vient ainsi de publier son classement des 10 joueurs les plus chers sur le marché à l’instant T.

Et comme ses concurrents, il place Kylian Mbappé (21 ans) en tête. La valeur de l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France est estimée à 200 M€. L’international tricolore (34 sélections, 13 réalisations) devance son partenaire en club, Neymar (28 ans). Le Brésilien, qui a réalisé un exercice plein et un Final 8 convaincant avec le PSG, voit désormais sa valeur évaluée à 148 M€. Raheem Sterling (25 ans), l’attaquant international anglais de Manchester City, complète le podium, estimé à 140 M€, et suivi de près par son compatriote du Borussia Dortmund Jadon Sancho (20 ans), évalué lui à 136 M€.

Viennent ensuite les deux compères de Liverpool, Sadio Mané (28 ans, 129 M€, environ 84 milliards FCFA) et Mohamed Salah (28 ans, 126 M€). Lionel Messi (33 ans), au cœur de l’actualité ces derniers jours, pointe lui à la 7e place, estimé à 124 M€. De quoi donner des idées au FC Barcelone si La Pulga continue à réclamer un départ… Harry Kane (27 ans, Tottenham) et Kevin de Bruyne (29 ans, Manchester City) sont eux tous deux évalués à 120 M€. Enfin, Trent Alexander-Arnold (21 ans) referme ce Top 10. Le latéral droit des Reds, excellent depuis plusieurs mois, est le seul défenseur de ce classement, estimé à 106 M€.

Hors des 10 premières places, la meilleure progression est à mettre à l’actif d’Alphonso Davies (19 ans). Le jeune Canadien du Bayern Munich, champion d’Europe, voit aujourd’hui sa valeur évaluée à 73 M€, soit 35 M€ de plus que lors du dernier classement. La régression la plus importante concerne James Rodriguez (28 ans), estimé à 10 M€, soit 14 M€ de moins que lors du dernier classement. Everton, qui devrait recruter le Colombien du Real Madrid pour plus de 25 M€, n’a visiblement pas eu accès à la mise à jour.

