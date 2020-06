Saer Seck : « Nous appelons l’IGE à venir regarder ce qui est en train d’être fait sur les licences de Pêche »

Saer Seck, soutient que 57 licences ont été attribuées à des navires étrangers de façon illégale, c’est à dire en violation de la loi qui réglemente le secteur de la pêche au Sénégal. Le président du GAIPES invité de l’émission Grand Jury de la Rfm, interpelle l’inspection générale d’Etat (IGE) et demande un audit sur l’attribution de licences de pêches au Sénégal.

«Nous avons reçu du centre de recherche océanographique, une lettre du 27 mai qui fait état des ressources sur lesquelles on a attribué 57 licences. C’est-à-dire, tous les navires qui ont été immatriculés de Dak 1286 à Dak 1344 sont des navires étrangers qui bénéficient de licences et qui pèchent au Sénégal. Nous appelons l’IGE à venir regarder ce qui est en train d’être fait sur ces licences délivrées en violation des disposition de la loi qui réglemente le secteur», a déclaré le président du Groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal.