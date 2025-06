Saint-Louis : 16e édition du festival international de danse contemporaine « Duo Solo Danse »

Du 25 au 28 juin 2025, la ville septentrionale du Sénégal, Saint-Louis, vivra au rythme de la danse contemporaine avec la 16e édition du festival Duo Solo Danse, organisé par l’association Diagn’Art sous la direction du chorégraphe saint-louisien, Alioune Diagne.

Danseurs, chorégraphes professionnels, acteurs culturels, populations, étudiants… tous sont invités à vivre cette expérience unique, au croisement de la création artistique, de la formation et de la rencontre interculturelle.

Plus qu’un simple festival, Duo Solo Danse fait sortir la danse dans les quartiers, les lieux publics. Cette approche inclusive permet de toucher un public diversifié, y compris celles et ceux qui n’ont pas accès habituellement à des propositions artistiques contemporaines. C’est un moment qui rassemble toutes les générations leur permettant de participer à cette grande fête de l’expression corporelle, dont l’accès est gratuit. Le festival a aussi pour objectifs d’offrir un tremplin pour les jeunes compagnies, de découvrir de nouveaux talents.

Depuis sa première édition en 2008, Duo Solo Danse, un moteur culturel qui transforme chaque année la ville historique de Saint-Louis en capitale africaine de la danse contemporaine, attire des milliers de spectateurs et des centaines d’artistes venus de nombreux pays. Cette année : Burundi, Côte d’Ivoire, Espagne, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Mali, Pays-Bas, RDC, Rwanda, Togo, USA…

À travers des spectacles puissants, porteurs de regards originaux sur le monde d’aujourd’hui, Duo Solo Danse, témoigne de la richesse de la création chorégraphique africaine et internationale. Et du lien humain libre qui réunit les peuples de différentes cultures.

« Duo Solo Danse est plus qu’un festival, c’est une aventure humaine, artistique et sociale. À travers chaque geste chorégraphique, ce sont des peuples qui s’ouvrent, dialoguent et vibrent ensemble », a affirmé Alioune Diagne.

Cette année, deux nouveautés à noter : le festival se déroulera comme d’habitude pour les représentations du soir à l’Institut français, partenaire historique de l’événement, et au Centre Culturel le Château, géré par l’association Diagn’Art, et dans les quartiers pour les spectacles « hors scène » ; mais aussi, pour la première fois, dans le nouvel espace Keur OMA, géré par Alioune Diagne, dans le quartier Diaminar. Autre nouveauté : le projet Ngamen ha wendoogo. Le festival porte un intérêt particulier à la danse comme outil d’inclusion. Ainsi, sera programmée la pièce issue de ce projet pédagogique d’inclusion par le sport et l’art à Mboumba (village situé entre Podor et Matam), porté par l’association Globe. En collaboration avec le Centre Culturel Le Château, le projet a constitué une troupe de danse composée de 12 personnes sans et avec une déficience intellectuelle, qui a travaillé à la création d’une pièce originale qui sera présentée lors du Festival.

En dehors des spectacles, Duo Solo Danse ce sont aussi des résidences, ateliers de formation, du réseautage international, des échanges autour d’un « ataya » sur le bateau Bou el Mogdad… Le Festival est, par ailleurs, engagé dans des actions de développement durable. Il s’implique ainsi dans des actions liées à la parité femmes/hommes et à l’éco-responsabilité. Exemples : achat de produits frais et locaux, objectif de réduction totale des déchets plastiques, distribution des plats non consommés aux familles et enfants des quartiers, sensibilisation des publics et artistes à la protection de l’environnement avec le partenaire Forum Vert, etc.