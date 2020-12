Salif Sadio avertit : « La guerre n’est pas finie… »

Salif Sadio est encore des bois et cette fois-ci c’est pour avertir. Cette fois, il s’est confié à un média gambien, Revolution tv. Parlant de son projet d’indépendance de la Casamance, Sadio est plus que déterminé à défendre l’idée jusqu’au dernier souffle.

La Gambie doit se méfier du Sénégal

«Même après avoir libéré les prisonniers de guerre à Yahya Jammeh, il n’a jamais envoyé personne pour nous remercier. Seule la Croix-Rouge venait nous encourager à traiter les prisonniers de guerre avec compassion. J’ai libéré huit prisonniers. Les Sénégalais étaient tellement ravis qu’ils ont envoyé un avion comprenant huit ministres – un ministre par prisonnier (rires) – pour remercier Yahya Jammeh. Donc, Yahya Jammeh a aidé le Sénégal et non le Mfdc. La Gambie doit se méfier du Sénégal. Le Sénégal a toujours dit que c’est la Gambie qui attise les flammes de l’insurrection séparatiste en Casamance».

Les barbaries et massacres de l’Armée sénégalaise cités par Salif Sadio

«Je peux dire que toute la Casamance est derrière le Mfdc parce que les gens sont exaspérés par notre relation avec le Sénégal. Si un roi envoie un esclave pour asservir d’autres personnes, ils subissent un sort pire que même l’esclave. Après la résurrection du Mfdc en 1982, toute la Casamance s’est soulevée à cause du massacre perpétré par les forces sénégalaises.

Les Européens ont souhaité conserver la Casamance

«Il ne s’agit pas d’avoir notre terre, il s’agit d’une rupture, car lors du référendum de 1958 du général de Gaulle, la Guinée et la Casamance ont voté non et ont exigé leur indépendance. Mais les annales historiques montrent que seule la Guinée a voté non et a demandé l’indépendance immédiate. Il n’y a aucune mention de la Casamance. La raison est que les Européens ont souhaité conserver la Casamance».

Senghor était dans un dilemme

«La guerre n’est pas finie ! Nous avons signé un accord. Les premières lettres de la Casamance ont été envoyées au Président Senghor. Il connaissait la vérité. Il a admis que la Casamance est un pays à part, mais il était dans un dilemme parce que s’il rejetait les demandes de la Casamance, il y aurait la guerre et s’il leur accordait leur souhait, le Sénégal mourrait. Il a donc démissionné et remis la parole à Abdou Diouf».

J’ai plus de 60 ans, mais je ne suis pas marié

«Cela n’est pas terminé aujourd’hui et ne prendra pas fin demain. Nous irons jusqu’au bout. Le jour où les combats prendront fin, c’est le jour où le Sénégal quittera la terre de Casamance. Regardez mes barbes, j’ai plus de 60 ans, mais je ne suis pas marié. J’ai juré que je ne me marierai pas tant que nous n’aurons pas repris notre terre. Le gouvernement de la Gambie et le Mfdc de Salif Sadio ne se sont jamais vus, rencontrés ou complimentés. Vous m’appelez rebelle, mais je suis un combattant de la liberté et pendant la période de ma lutte, le gouvernement de la Gambie n’est jamais venu ici. Mes frères et sœurs ont des enfants, certains ont grandi, mais Salif Sadio n’a pas d’enfant ! Je n’ai pas le temps d’être en couple. Cela ne me traverse pas l’esprit. Je n’ai pas d’enfant en Casamance ni ailleurs aux quatre coins du monde. Il vaut mieux se taire si l’on n’a rien à dire».