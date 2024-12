Saly : Pour fêter Noël…ils cambriolent la maison de leur beau-père

Pour fêter Noël, deux jeunes adolescents ont planifié le cambriolage de la maison de leur beau-père à Saly Portudal et, avec leurs amis, ont emporté un coffre-fort contenant plus de 8 millions de FCFA, deux bagues en or et un carnet de chèques. Au total, parmi les sept mis en cause, cinq, dont A. Ba et ses complices, ont été déférés, le vendredi 27 décembre 2024, au parquet de Mbour. Quant aux deux fugitifs, M. Ndiaye et Soon, ils sont activement recherchés.

Selon le journal L’Observateur, les faits remontent au mercredi 18 décembre 2024, alors que la jeune fille A. Ba, âgée de 16 ans, et son frère T. Gadjigo profitaient de l’absence de leur mère et de leur beau-père pour cambrioler ce dernier. Avec la complicité de leurs amis, M. Diop, M. Mbengue, S. Cissé, M. Ndiaye et Soon, ils ont défoncé la porte de la chambre de leur beau-père, Vandeville. Une fois à l’intérieur, A. Ba, qui avait initié l’idée du cambriolage, a indiqué à son groupe l’emplacement du coffre-fort de Vandeville. Sans hésitation, les sept malfaiteurs, tous des adolescents âgés de 16 ans, à l’exception de Soon (19 ans), se sont emparés du coffre-fort contenant 8,7 millions de FCFA, deux bagues en or et un carnet de chèques appartenant à Vandeville.

Après avoir commis leur forfait, la jeune fille, A. Ba, demande à son frère, T. Gadjigo, et au reste de la bande de disparaître avec le butin, tandis qu’elle reste à la maison pour attendre le retour de ses parents et leur faire croire à une histoire de cambriolage. Ainsi, après avoir bien monté son stratagème, à l’arrivée de sa mère et de son beau-père, A. Ba raconte en sanglotant qu’un homme encagoulé l’aurait surprise à la maison et menacée avec un pied-de-biche. Selon elle, l’intrus a défoncé la porte de la chambre de Vandeville et a tout volé.

Sans arrière-pensée, la victime croit l’histoire de sa belle-fille de 16 ans et se rend aussitôt au commissariat de Saly Portudal pour signaler la mésaventure. Une enquête est ouverte à la suite des déclarations du beau-père. Mais il n’aura fallu que quelques jours pour que Vandeville se rende compte que ses voleurs n’étaient pas loin. En effet, il a observé de grands changements dans le comportement vestimentaire de son beau-fils, T. Gadjigo, qui disposait également d’un véhicule de luxe loué dans un parking de la région. Intrigué, il en parle aux policiers.

La chambre du jeune garçon est perquisitionnée, et les enquêteurs y découvrent une montre de luxe, un lot de vêtements neufs et un téléphone portable iPhone Pro Max 11 flambant neuf. Soumis à un interrogatoire serré, T. Gadjigo craque et confie aux policiers que tous ces biens proviennent du cambriolage simulé de leur domicile, qu’il a orchestré avec sa sœur A. Ba et la complicité de leurs amis M. Diop, M. Mbengue, S. Cissé, M. Ndiaye et Soon.

Les policiers découvrent que, durant la fête de Noël, les sept délinquants ont loué des villas et des voitures sur la Petite Côte. A. Ba et ses amis ont aussi acheté plusieurs motos pour faire la fête. Avant que M. Ndiaye et Soon ne prennent la fuite et disparaissent complètement de la zone de Mbour.

Toujours selon la même source, les policiers-enquêteurs révèlent que, avant sa cavale, Soon, le plus âgé du groupe (19 ans), a retiré avec les chèques volés chez Vandeville, 7 millions de FCFA.

Ainsi, arrêtés puis conduits dans les locaux du commissariat, les cinq mis en cause reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, justifiant leur acte par leur désir de passer de bons moments entre amis. Au terme de leur durée légale de garde à vue, A. Ba et ses complices ont été déférés, le vendredi 27 décembre 2024, au parquet de Mbour. Les fugitifs, M. Ndiaye et Soon, sont activement recherchés.