Sanction du CNG : Bonne nouvelle pour Ada Fass

C’était l’un des dossiers sur lesquels on attendait la nouvelle équipe du CNG pour voir comment elle allait le gérer. Suspendu pour un an ferme depuis le 2 juillet 2024 à cause de son comportement inapproprié lors de son combat contre Gouy Gui, le lutteur de l’écurie Fass, Adama Correa, plus connu sous le nom d’Ada Fass, a finalement été gracié le lundi 23 décembre par le Comité national de gestion de la lutte (CNG).

Avec cette décision, le jeune lutteur de l’écurie Fass peut désormais reprendre sereinement sa préparation pour ses prochains combats. Une excellente nouvelle pour Ada Fass. Seneweb rappelle que lutteur pourra honorer ses engagements et affronter ses adversaires Lac de Guiers 2 et Lys Ndiago.