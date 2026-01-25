Saraya : Vaste opération de démantèlement des sites clandestins d’orpaillage à Séguéko

La Brigade Territoriale de Saraya, appuyée par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention numéro 2 (GARSI 2), a mené, le samedi 24 janvier 2026, une importante opération de lutte contre l’orpaillage clandestin dans la brousse du village de Séguéko, situé dans la commune de Bembou.

Déployée entre 10 heures et 14 heures, cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de sécurité visant à éradiquer l’exploitation illégale des sites aurifères, un phénomène aux lourdes conséquences environnementales, économiques et sécuritaires.

Pour mener à bien cette mission, d’importants moyens opérationnels ont été mobilisés. L’opération s’est soldée par le démantèlement de plusieurs installations clandestines et la destruction sur place de quarante-cinq (45) machines cracheuses utilisées pour l’extraction illégale de l’or.

Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de divers équipements et matériels, notamment cinq (05) bidons de gasoil, représentant un volume total de cent (100) litres, une (01) motopompe, trois (03) marteaux piqueurs, quatre (04) groupes électrogènes ainsi qu’un (01) poste à souder.

Aucune interpellation n’a été signalée à l’issue de l’opération. Toutefois, les autorités réaffirment leur détermination à poursuivre ces actions de terrain afin de mettre un terme aux activités d’orpaillage illégal, de préserver l’environnement et de garantir la sécurité des populations locales.