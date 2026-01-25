Quatre orpailleurs périssent dans un éboulement sur un site minier…à Bembou

Un éboulement survenu le samedi 24 janvier 2026 dans la zone d’exploitation de la société minière AfriGold, située à l’ouest du hameau de Gamba-Gamba, dans la commune de Bembou (Saraya), a coûté la vie à quatre (04) orpailleurs.

Selon des informations recueillies par l’Agence de presse sénégalaise (APS) auprès d’une source sécuritaire, un groupe d’orpailleurs clandestins, venus de plusieurs localités environnantes, aurait investi le site aux environs de 10 heures. Alors que de nombreuses personnes s’affairaient autour des fosses d’extraction, les parois du site se sont brusquement affaissées, provoquant un important éboulement.

Les victimes ont été ensevelies sous le sable et la terre. Grâce à l’intervention des autres orpailleurs présents sur les lieux, huit (08) personnes ont pu être extraites des décombres après plusieurs heures d’efforts, dont quatre retrouvées sans vie. Les blessés ont été évacués avant l’arrivée des équipes d’enquête.

Pour des raisons de sécurité, les opérations de recherche ont été suspendues et programmées pour reprendre le lendemain, dimanche. Les corps des quatre victimes ont été acheminés au centre hospitalier régional Amath Dansokho en vue des autopsies.

Pour rappel, ce drame intervient un peu plus d’un mois après un autre accident similaire sur le même site d’exploitation d’AfriGold, situé au village de Kharakhéna. Le 17 décembre dernier, un éboulement y avait déjà fait six morts et deux blessés parmi les orpailleurs.