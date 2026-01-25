Enquête disciplinaire contre le Sénégal : Les mises en garde d’un analyste

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire, assortie de possibles sanctions, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. La rencontre a été marquée par des violences impliquant des supporters ainsi que par des « actes jugés inacceptables » de la part des joueurs sénégalais, qui avaient temporairement quitté le terrain pour protester contre certaines décisions arbitrales.

Réagissant à cette situation, l’analyste politique et sociologue Mamadou Wane a estimé, ce dimanche, que d’éventuelles sanctions contre le Sénégal pourraient produire un effet inverse à celui recherché. « Si la CAF sanctionne le Sénégal, cela va carrément isoler le Maroc, parce que tous les autres pays vont soutenir le Sénégal, y compris l’Algérie », a-t-il déclaré lors de l’émission Objection.

Selon lui, cette controverse dépasse toute lecture identitaire ou géopolitique. « Il ne s’agit pas d’une histoire d’Arabe, d’Africain ou de Négro-africain, mais d’un désir populaire d’avoir un management fondé sur l’éthique », a-t-il soutenu, estimant que le Sénégal a voulu, à travers son attitude, « dire non à l’injustice, à une mafia et à l’instrumentalisation du football » par certaines puissances mondiales.

Le sociologue considère par ailleurs que le Sénégal devrait désormais « assumer le leadership d’une véritable bataille politique contre les injustices et les discriminations dans le football ». Il a également appelé l’Union africaine à adopter une « position claire » face à cette crise, qu’il juge révélatrice de dysfonctionnements profonds dans la gouvernance du sport continental.

Pour rappel, après une interruption de la rencontre d’environ quinze minutes, les Lions de la Teranga étaient finalement revenus sur la pelouse à l’appel de leur capitaine Sadio Mané. Le Sénégal s’est ensuite imposé face au Maroc à l’issue des prolongations, sur le score de 1 but à 0, remportant ainsi la CAN 2025.