Serigne Mbacké Ndiaye appelle à « sauver le football africain »

SAUVER LE FOOTBALL AFRICAIN

Les incidents qui ont émaillé la récente finale de la coupe d’Afrique des Nations CAN, doivent être l’occasion de réfléchir sur l’avenir du football africain aujourd’hui accaparé par des affairistes qui ne défendent que leurs intérêts personnels.

Le Président de la FIFA est, en réalité, le véritable patron du football africain. Il a droit de vie et de mort sur notre football convaincu que son homologue de la CAF n’élèvera jamais le plus petit doigt pour s’opposer à sa volonté.

Toutes les décisions qu’ils prennent ensemble sont loin d’être favorables au développement du football africain.

– Les phases finales de la CAN ont été déplacées au profit de la coupe du monde des clubs ;

– Les délais de libération de nos joueurs convoqués en équipe nationale ont été réduits, – Le CHAN Champion d’Afrique des Locaux va être supprimé,

– La CAN va désormais se jouer tous les quatre ans au lieu de deux,

– Les dirigeants des pays de grand football tels que le Sénégal, le Cameroun, le Nigéria ont été écartés du comité exécutif de la FIFA au profit de la Mauritanie, des Comores et du Djibouti.

Dans ce même registre toutes les condition et combinaisons possibles ont été réunies par la CAF et la FIFA pour offrir au Maroc le trophée continental.

– L’arbitre du match devant opposer le Maroc au Cameroun a été changé au dernier moment ;

– L’arbitre du match Maroc Sénégal a également été remplacé à quelques heures du coup d’envoi

– L’arbitre désigné à cette occasion n’est personne d’autre que le cousin du Président de la Commission des Arbitres lui-même fidèle ami du President de la Fédération Marocaine. Ce n’est pas tout mais je m’arrête là pour passer aux perspectives.

Il ne s’agit point de faire un simple constat ou de pleurnicher sur notre sort, il faut se battre comme l’a fait notre coach national Pape Thiaw.

Dans cette perspective, j’invite Madame le Ministre de la Jeunesse et des Sports que je félicite chaleureusement à convoquer dans les meilleurs délais des concertations afin de mettre en branle notre diplomatie tant officielle qu’officieuse.

Le Sénégal regorge de fortes personnalités dont le carnet d’adresse doit être exploité ici et maintenant. Je pense au Président Amadou Diagna Ndiaye, au Président Youssou Ndour pour ne citer que ceux-là. Parallèlement à ses actions, le ministère des affaires étrangères doit également entrer dans la danse.

Au même moment, un comité pour la défense du football africain doit être envisagé. Toutes les fédérations victimes de cette mauvaise politique sportive de la CAF et de la FIFA doivent être contactées et mobilisées pour la bonne cause.

Je comprends que les membres de la Fédération Sénégalaise de Football, pour des raisons évidentes, ne puissent pas prendre de telles initiatives au risque d’être sanctionnés, mais d’autres qui sont engagés pour défendre le football et les footballeurs africains peuvent le

faire. Pour cette mission, un homme comme El Hadj Malick Gackou Sportif, Diplomate et Ancien Ministre des Sports est tout à fait indiqué.

En tout état de cause, il est opportun que les fils de l’Afrique qui ont le courage et la lucidité nécessaires se lèvent, s’organisent, et se battent pour sauver le football africain.

Serigne Mbacké Ndiaye

Ancien Ministre Conseiller Chargé des Affaires Sportives,

De la Communication et Porte-Parole de la Présidence