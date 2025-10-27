Section de Recherches : Pape Malick Ndour libre après son audition

L’ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, est ressorti libre après sa deuxième convocation à la Section de recherches de la gendarmerie.

Pape Malick Ndour avait été convoqué ce lundi, seulement deux jours après une première audition d’où il était également ressorti libre vendredi dernier.

Selon Seneweb, la nature exacte des faits ou des charges motivant ces deux auditions consécutives n’a pas été officiellement précisée par les autorités.