Propos de Dr Abdourahmane Diouf : La réaction de Seydi Gassama

Le ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, s’est attiré les foudres des membres de Pastef après ses propos sur la réconciliation, la justice et le pardon. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur a conseillé au président Diomaye Faye d’éviter la justice des vainqueurs et de favoriser le pardon.

Secrétaire exécutif d’Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama a donné son avis sur la question. Le droit de l’hommiste, sans citer Abdourahmane Diouf, milite pour la justice et souhaite éviter une réconciliation qui ne profiterait qu’aux politiciens. « La réconciliation sans justice et réparations est une réconciliation entre politiciens pour le partage du gâteau et le pillage des ressources du pays. Lorsque justice aura été rendue, les victimes peuvent pardonner et l’État peut prendre des mesures pour une vraie réconciliation », écrit-il sur le réseau social X.