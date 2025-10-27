Touba : Elle ébouillante son mari qui envisageait de prendre une seconde épouse

À Touba, une violente scène de jalousie a conduit à la condamnation de l’épouse, F. Faye à six mois de prison ferme. Les faits remontent au jour où la jeune femme a appris que son époux, M. Dione, chauffeur de profession, envisageait de prendre une seconde épouse, rapporte L’AS, qui a assisté à l’audience.

Après une violente dispute, la dame, mue par la fureur, a attendu que son mari soit endormi. Elle a ensuite fait bouillir une casserole d’eau et la lui a versée sur le corps. M. Dione s’est retrouvé avec des brûlures au troisième degré, nécessitant 22 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Son épouse a été arrêtée puis inculpée de coups et blessures volontaires. À la barre, F. Faye a reconnu les faits, affirmant avoir agi « sous l’influence de Satan » et présentant ses excuses à son mari, avec qui elle est toujours mariée.

Malgré ses regrets, le tribunal l’a reconnue coupable. Constitué partie civile, le mari, qui réclamait 2,5 millions de francs CFA de dommages et intérêts, s’est vu allouer 700 000 F CFA par le tribunal, complète la même source.