Sénégal–Fuerteventura : des partenariats renforcés autour de l’énergie et de l’eau au Forum international Africagua 2025

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. Elhadji Malick Ndiaye, a reçu en audience, le jeudi 23 octobre 2025, le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Fuerteventura, M. Juan Jesús Rodríguez Marichal, dans le cadre des préparatifs de la 9ᵉ édition du Forum international Africagua, prévue les 20 et 21 novembre prochains à Fuerteventura, dans les Îles Canaries.

Cette rencontre, placée sous le signe de la cordialité et du respect mutuel, reflète la volonté des deux parties de renforcer les liens économiques, institutionnels et humains entre le Sénégal et les Canaries.

Les échanges ont porté sur la participation du Sénégal à Africagua 2025 et sur les possibilités de coopération concrète dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’innovation technologique et du développement durable. Le Président Elhadji Malick Ndiaye a souligné l’importance pour le Sénégal de s’inscrire activement dans les initiatives internationales dédiées à la transition énergétique et au développement durable.

Pour sa part, M. Juan Jesús Rodríguez Marichal a insisté sur le rôle stratégique d’Africagua comme plateforme de dialogue et de collaboration entre l’Afrique et les Canaries. Il a affirmé que le forum constitue une opportunité unique pour échanger des expériences réussies dans le domaine de l’eau et des énergies renouvelables, et pour accompagner et guider les acteurs sénégalais afin de trouver des financements pour des projets d’envergure. Il a ajouté que le forum permet de développer des projets communs et de renforcer les partenariats économiques et technologiques entre Fuerteventura et le Sénégal.

M. Rodríguez Marichal a également annoncé au Président Elhadji Malick Ndiaye que le Président du Parlement des Îles Canaries a exprimé sa volonté de le recevoir officiellement le 19 novembre prochain, à l’occasion de sa visite à Fuerteventura. Cette rencontre institutionnelle de haut niveau vise à consolider les relations entre les deux institutions parlementaires, à promouvoir un dialogue interparlementaire durable, et à favoriser la coopération législative et institutionnelle sur des thématiques d’intérêt commun, telles que la bonne gouvernance, la durabilité et la coopération décentralisée entre le Sénégal et les Canaries.

Le Président de la Chambre de Commerce a par ailleurs souligné la contribution essentielle de la communauté sénégalaise établie à Fuerteventura, qu’il considère comme un pont vivant entre les deux territoires, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du transfert de technologies, de la gestion durable de l’eau et de la promotion des énergies renouvelables.

Aux côtés de M. Juan Jesús Rodríguez Marichal se trouvait M. Momar Dieng Diop, Président de la communauté sénégalaise établie à Fuerteventura. Sa présence démontre la relation étroite et continue entre les autorités locales de Fuerteventura et le Sénégal, contribuant ainsi au renforcement des relations culturelles, humaines et économiques entre les deux territoires.

L’audience s’est déroulée dans une atmosphère d’ouverture et de coopération, exprimant la volonté partagée de bâtir un partenariat durable, équilibré et innovant au service du développement, de la coopération et des échanges entre le Sénégal et Fuerteventura.

Elle marque également une étape importante vers une diplomatie économique renforcée et encadrée, orientée vers la valorisation des partenariats stratégiques et la consolidation des relations entre le Sénégal et les Îles Canaries.

Momar Dieng Diop / Espagne