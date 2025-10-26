Arrêté avec 1 kg de drogue…il fait un malaise au commissariat

La police de Fatick a mis la main, le 25 octobre 2025, sur B.Ngom, un individu âgé de 33 ans, bien connu des services de sécurité pour des affaires similaires.

L’homme a été interpellé alors qu’il conditionnait du chanvre indien au niveau de l’arrêt « Jakarta », communément appelé arrêt Cheikh Béthio, un lieu de rassemblement fréquenté par les conducteurs de motos-taxis.

Lors de cette opération, les enquêteurs ont saisi un kilogramme de chanvre indien, une paire de ciseaux, une somme de 3 000 F CFA ainsi que trois motos Jakarta appartenant à ses complices qui ont pris la fuite, selon des sources de Seneweb.

Mais coup de théâtre après son arrestation : à peine conduit dans les locaux du commissariat, B.Ngom a été pris d’une violente crise. Les sapeurs-pompiers ont aussitôt été alertés et l’ont évacué d’urgence à l’hôpital pour y recevoir des soins.

L’enquête se poursuit afin de retrouver les complices du mis en cause et de déterminer l’origine de la drogue saisie.

Source : Seneweb