Théodore Chérif Monteil alerte sur une « dualité de pouvoir »

L’annonce, samedi 25 octobre, par le Premier ministre Ousmane Sonko d’un grand « terra-meeting » prévu le 8 novembre prochain, a relancé le débat sur la cohabitation au sommet de l’État sénégalais. Invité du Grand Jury ce dimanche 26 octobre 2025, l’ancien parlementaire Théodore Chérif Monteil y voit un signe de dualité de pouvoir de plus en plus manifeste entre le président Bassirou Diomaye Faye et son chef de gouvernement.

Selon l’ancien député, cette initiative traduit une tension latente qui affaiblit la cohérence de l’action gouvernementale. « Quand un Premier ministre devient défiant, on le démet. Maintenir une rivalité interne au sommet ne peut qu’avoir des effets négatifs sur la mise en œuvre des politiques publiques », a-t-il déclaré.

Cette rivalité, selon lui, se manifeste également dans la communication. « Là où la Présidence tente de rassurer l’opinion, Sonko préfère galvaniser et s’adresser directement au peuple », a-t-il observé. Théodore Chérif Monteil estime toutefois que cette stratégie n’a rien d’improvisé. « Ousmane Sonko est un champion de la communication. Il mobilise l’attention de tout le monde pour finalement dire autre chose. C’est une stratégie bien rodée », a-t-il ajouté.

Pour l’ancien parlementaire, le terra-meeting annoncé ne vise pas uniquement à mobiliser les militants du Pastef. Il s’agit aussi, selon lui, de réaffirmer qu’Ousmane Sonko demeure « l’homme politique le plus populaire du Sénégal ». « Ce rendez-vous du 8 novembre servira à rappeler à tous — majorité comme opposition — qu’on ne peut plus ignorer Sonko dans l’équation politique », a-t-il expliqué.

Théodore Chérif Monteil voit également dans cette démarche une tentative de déplacer le centre du pouvoir. « Quand Sonko parle de terra-meeting, il renvoie à la tradition des partis révolutionnaires : c’est une manière de dire que le pouvoir ne se limite plus aux institutions, qu’il peut aussi être dans la rue », a-t-il analysé.

Mais l’ancien député met en garde contre ce qu’il considère comme une dérive dangereuse. « Au Sénégal, le pouvoir n’a jamais été dans la rue. Croire le contraire est une illusion. Le peuple élit un président pour gouverner, pas pour être défié à coups de démonstrations populaires », a-t-il prévenu.

Selon lui, cette dynamique s’inscrit dans une logique de repositionnement politique à l’approche de la mi-mandat. « En lançant l’idée d’un meeting populaire et d’un état des lieux à mi-parcours, Sonko prépare déjà la bataille de 2027 », a estimé Théodore Chérif Monteil.

L’ancien parlementaire a enfin appelé à recentrer le débat politique sur les véritables priorités nationales : la relance économique, la gestion de la dette et la cohésion sociale. « Ce dont le Sénégal a besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’une compétition d’ego entre le président et son Premier ministre, mais d’une action concertée au service des citoyens », a-t-il conclu.