«J’appelle le Président de la République à assumer pleinement ses responsabilités» (Dr Abdourahmane Diouf)

Invité de l’émission « En Vérité » sur la RSI, le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, a tenu un discours empreint d’équilibre et d’apaisement. Il a salué la posture rassembleuse du Président Bassirou Diomaye Faye, qu’il présente comme « le président de tous les Sénégalais », insistant sur sa volonté de dépasser les clivages partisans pour consolider l’unité nationale.

« Les questions de justice sont importantes, mais il faut aussi savoir pardonner. Pardonner ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de justice. Cependant, la justice ne doit pas être utilisée pour éliminer un Sénégalais au profit d’un autre », a déclaré le ministre.

Le leader du parti Awalé a mis en garde contre les fractures sociales et politiques qui fragilisent la cohésion nationale. « La haine est présente partout. Il est grand temps de dépasser cela », a-t-il lancé, appelant à un changement d’attitude collectif et à un retour à la fraternité.

Dr Abdourahmane Diouf a ensuite adressé un appel solennel au Chef de l’État : « J’appelle le Président de la République à assumer pleinement ses responsabilités, et je sais qu’il est en train de le faire. Il ne doit pas accepter que le pays sombre dans la division, ni cautionner une justice des vainqueurs. Si nous ne réglons pas ces fractures, nous ne pourrons jamais bâtir une nation solide ni parler sereinement de développement. »

Le ministre a réaffirmé sa conviction que la paix et la concorde sont les fondements de tout progrès durable. « On ne peut pas bâtir un pays sans paix ni dialogue, comme l’incarne le parti Awalé. Heureusement, le Chef de l’État est un homme de paix et de réconciliation. Le peuple doit l’accompagner dans ce vaste chantier de réconciliation nationale », a-t-il conclu.