Le « Tera meeting » d’Ousmane Sonko…Un pari risqué face à l’urgence sociale

Le Sénégal s’apprête à vivre un samedi 8 novembre 2025 particulièrement chargé, où la scène politique sera accaparée par deux mobilisations d’envergure. D’un côté, le Premier ministre et leader du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Ousmane Sonko, annonce un « Tera meeting » au parking du Stade Léopold Sédar Senghor, promettant un débat sur l’État et sa gestion. De l’autre, le mouvement Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany appelle à un « Niakhtou National » pour dénoncer la vie chère et exiger la justice sociale. Cette polarisation de la date, loin d’être anecdotique, met en lumière un dilemme pour le Pastef.

L’objectif affiché du « Tera meeting » – parler de politique, de l’État, de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas après 18 mois au pouvoir – vise clairement à réaffirmer le leadership politique d’Ousmane Sonko et à consolider sa base militante. Cependant, cette démarche intervient dans un climat de rumeurs de tensions au sommet de l’État, nourries par l’absence remarquée du Premier ministre au Conseil des ministres du 22 octobre et ses rencontres avec les députés de son parti. En choisissant de s’adresser à ses militants plutôt qu’à la nation par la voix présidentielle, le Pastef pourrait involontairement alimenter les suspicions de rupture, détournant l’attention du fond du message vers la forme et le jeu des personnes.

L’analyse de l’opposant Thierno Bocoum, qualifiant l’attitude de Sonko de « désinvolture inquiétante », résume bien le risque pour le Pastef. Alors que le pays fait face à des « tensions économiques, de surtaxes et d’effondrement du pouvoir d’achat », comme le souligne le leader du mouvement AGIR, la tenue d’un meeting politique à grand spectacle pourrait être perçue comme une fuite des responsabilités. L’injonction présidentielle d’évaluer « d’urgence » le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), comme le dit M. Bocoul, semble être reléguée au second plan face à la logistique d’un rassemblement, posant la question de la priorité du gouvernement : la politique partisane ou la gestion de la crise.

Le choix de la date, désormais concurrencée par le « Niakhtou National » de Bougane Gueye Dany, accentue ce risque de dilution et d’inefficacité. Le rassemblement de l’opposition et des forces vives sera centré sur des préoccupations concrètes : la vie chère, la taxation de 1 %, les coupures d’électricité. Ces thèmes, qui affectent directement le quotidien des Sénégalais, ont une résonance immédiate et émotionnelle. Par contraste, un débat sur les « rouages de l’État » et l’action du Pastef, aussi essentiel soit-il, pourrait paraître trop abstrait et intellectualisé face à l’urgence des ventres vides et des factures impayées.

Ce télescopage des événements oblige le Pastef à une performance double : réussir une mobilisation spectaculaire pour prouver sa force, et surtout, délivrer un message qui surpasse la simplicité et l’impact des revendications de l’opposition. Le danger est de voir l’attention médiatique et citoyenne se focaliser sur la contestation, transformant le meeting gouvernemental en un exercice de justification plutôt qu’en une démonstration de vision. En substance, si le « Tera meeting » échoue à apporter des « solutions concrètes » aux problèmes du quotidien, comme le déplore certains internautes, il sera jugé sévèrement.

Les voix critiques, comme celle de Babacar Ba du Forum du justiciable, remettent en question l’opportunité même de l’intervention de Ousmane Sonko. Cette perception souligne un affaiblissement potentiel de la cohésion gouvernementale, où l’image du Premier ministre luttant pour sa survie politique pourrait éclipser son rôle de chef de l’exécutif. Pour le Pastef, cette sortie pourrait être infructueuse car elle risque d’apparaître, aux yeux d’une opinion publique préoccupée par sa survie, comme un « enfantillage » politique, loin des vrais enjeux de développement, de santé (épidémie de la vallée du Rift) et d’éducation.

Si Ousmane Sonko promet un « avant 8 novembre, le 8 novembre, et un après 8 novembre » pour marquer le retour du Pastef combatif, le contexte actuel est un piège. La « déclaration de vérité et de transparence » annoncée doit dépasser la simple rhétorique politique. Pour être efficace, le meeting ne peut plus être un simple exercice d’autosatisfaction partisane. Il doit se transformer en un moment de contrition et de re-focalisation sur la gouvernance, offrant des réponses claires et immédiates aux revendications soulevées par le « Niakhtou National ».

Faute de cela, le « Tera meeting » risquerait de n’être qu’un giga-bruit dans un ciel déjà chargé d’inquiétudes, prouvant que le « génie de la politique » a une fois de plus pris le pas sur le « génie du développement » que les Sénégalais appellent de leurs vœux. Le succès de cette mobilisation ne se mesurera pas seulement au nombre de personnes présentes, mais à sa capacité à convaincre une nation fatiguée que le Premier ministre est bien au travail et que le gouvernement détient la feuille de route pour sortir le pays du « quatrième sous-sol ».

