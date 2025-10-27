Présidentielle en Côte d’Ivoire : Ouattara se dirige vers un quatrième mandat

Les premiers résultats de la présidentielle ivoirienne annoncés dimanche par la Commission électorale confirment la large avance d’Alassane Ouattara, 83 ans, en route pour un quatrième mandat. Dans de nombreux départements du nord, son fief, le président sortant dépasse les 95%, atteignant même 99,7% à Kani et Kong.

La participation nationale devrait avoisiner les 50%, selon la CEI, avec de fortes disparités régionales : quasi-plébiscite dans le nord, faible mobilisation dans le sud et l’ouest, où les bureaux de vote sont restés souvent déserts. À Abidjan, dans la commune de Cocody, moins d’un électeur sur cinq s’est déplacé.

Cette élection, marquée par l’absence des deux grandes figures de l’opposition — Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, tous deux exclus du scrutin —, a ravivé les critiques sur la légitimité du processus. « On peut douter de la légitimité d’un président élu dans ces conditions », a déclaré Simon Doho, député du PDCI.

Malgré un scrutin globalement calme, des incidents ont été signalés dans environ 2% des bureaux de vote. Deux morts et plusieurs blessés ont été recensés samedi, portant à six le nombre total de victimes liées au processus électoral depuis la mi-octobre.

La Côte d’Ivoire, première puissance cacaoyère mondiale, reste marquée par les violences électorales passées, notamment celles de 2010 et 2020. Les résultats définitifs sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi.