Une voiture fonce dans la foule lors d’un rallye…une fillette de 9 ans est décédée

Ce dimanche, un rallye automobile était organisé à Saint-Joseph, dans le sud de La Réunion.

De nombreux spectateurs s’étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules.

Mais une des voitures en course, la n°39, a effectué une sortie de route et percuté des spectateurs.

Une fillette de 9 ans est morte sur le coup. Son père, âgé de 35 ans, blessé, a été transporté au CHU de Terre-Sainte.

D’autres enfants sont blessés : un garçon de 12 ans et une fillette de 8 ans sont en en urgence absolue, et une autre fillette, âgée de 6 ans, est également blessée.

Les quatre blessés et la fillette décédée étaient tous de la même famille.

Le pilote et le copilote sont sains et saufs. Ils sont toujours entendus par les enquêteurs.

La course a été immédiatement interrompue. «Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille, ses proches et toute la communauté du rallye touchée par ce drame», ont indiqué les organisateurs du rallye de Saint-Joseph sur Facebook.

