Abibou Mbaye critique les sorties médiatiques de Mamadou Ibra Kane et Sy Tounkara

Le journaliste et président du mouvement Sénégal Actions Citoyennes Réfléchies pour une Excellente Économie (SACRE), Abibou Mbaye, a réagi aux récentes déclarations de Mamadou Ibra Kane et Mamadou Sy Tounkara à l’encontre du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une tribune rendue publique, il estime que ces deux personnalités, anciennement proches du régime de Macky Sall, manquent de légitimité morale pour juger l’action du nouveau pouvoir.

Selon Abibou Mbaye, les interventions médiatiques des deux hommes traduisent une forme de rancune liée à la perte du pouvoir. « Quand on a bu à la source du régime déchu et profité de ses privilèges, on ne vient pas aujourd’hui donner des leçons de vertu politique à ceux qui incarnent la rupture et l’espérance populaire », écrit-il.

Le journaliste considère que depuis la fin du régime de Macky Sall, plusieurs anciens proches du pouvoir cherchent à se repositionner dans l’espace public. « Certains errent dans le vide médiatique et politique, à la recherche d’un micro, d’une audience ou d’une tribune pour exister », analyse-t-il.

Dans sa tribune, Abibou Mbaye cite nommément Mamadou Ibra Kane, ancien patron de presse et fondateur du mouvement Demain c’est maintenant. Il estime que ce dernier, après avoir soutenu Amadou Ba lors de la présidentielle, peine à exister politiquement.

« Ses ambitions se sont évaporées dans le fracas du changement d’époque », soutient-il, ajoutant que ses critiques répétées contre Sonko et Diomaye seraient devenues un moyen de maintenir une visibilité médiatique.

Concernant Mamadou Sy Tounkara, ancien conseiller spécial de Macky Sall et ex-responsable de l’AEME, Abibou Mbaye lui reproche de vouloir se « refaire une virginité médiatique » après avoir « bénéficié des avantages du régime précédent ». « Son parcours académique et médiatique ne saurait effacer sa compromission passée », affirme-t-il, invitant l’ancien conseiller à « assumer les conséquences de ses choix ».

Pour l’auteur de la tribune, les deux hommes représentent une époque révolue, marquée par une forte proximité entre médias, pouvoir et privilèges. Il estime que le Sénégal traverse une nouvelle ère portée par une jeunesse exigeante en matière de transparence et de cohérence politique.

« Le Sénégal a changé. Une génération consciente a émergé, qui exige du mérite et de la loyauté envers la vérité », souligne Abibou Mbaye.

En conclusion, le journaliste appelle les anciens du régime précédent à plus de réserve. Selon lui, le peuple a choisi une voie nouvelle et n’a pas besoin de l’approbation de ceux qui ont participé à l’ancien système. « Aucune révolution n’a besoin de la bénédiction des déchus », conclut-il. « L’histoire du Sénégal nouveau s’écrit sans les aigris du passé et sans les leçons de ceux qui ont tout à se reprocher. »