Sortie de Abdourahmane Diouf : La réponse de Abass Fall

Le maire de la ville de Dakar et membre fondateur de Pastef (parti au pouvoir), Abass Fall, a vivement réagi à la sortie du ministre de l’Artisanat, Dr Abdourahmane Diouf, qui appelait dimanche sur la RTS à « faire bloc derrière le Président de la République Bassirou Diomaye Faye ».

Voici l’intégralité de sa réponse :

L’histoire me donne raison. J’avais refusé de faire partie de ce groupe qui devait aller rencontrer ce monsieur pour le faire venir dans la coalition surtout qu’il ne restait que deux semaines pour aller aux élections. J’avais donné mes raisons et elles se confirment aujourd’hui.

C’est ce même monsieur qui disait que la candidature du Président Diomaye n’était pas acquise. Les archives sont là. Je n’oublie pas aussi ses accusations voilées contre Pastef à propos de ce prétendu attentat de Yarakh.

Il parle de justice dès vainqueurs , donc il doute de la capacité de Mme le Ministre de la justice à être juste. C’est discourtois et inintelligent. Nous réclamons Justice tout court pas une justice des vainqueurs.

Il demande au Président Bassirou Diomaye Faye de prendre ses responsabilités. Oui mais envers qui et par rapport à quoi ? Oui il prendra ses responsabilités en ne laissant jamais des gens comme toi saper l’unité de notre parti . Il en est de même pour les autres de ton acabit qui sont dans l’ombre, et qui jadis étaient des ennemis jurés de Pastef et qui bénéficient de privilèges grâce au combat que nous avons mené.

Quelle honte et quelle ingratitude

Vous surfez certainement sur une supposée brouille entre les deux frères de parti que rien ne pourra séparer. Entre les deux l’histoire ne se résume pas a un compagnonnage politique. Entre les deux il y’a toute une philosophie de l’amitié et de la considération.

Vous dansez plus vite que la musique ; vous vous perdez dans les sonorités et vous dansez faux. Faites attention à vos tibias.

Je rends hommage aux alliés loyaux et historiques qui ont toujours été là et qui ont combattu à nos côtés.

Merci a Guirassy, Yaye Aida Mbodj, Dethie Fall Cheikh. T.Dieye, Malick Gackou pour ne citer que ceux là.

YALLAH REUBNA KOUY TASS MBOKK

Calmez vous profitards !

FOCUS SUR le .8 Novembre inchaAllah. C’était juste une parenthèse.