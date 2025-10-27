Toussaint Manga (aussi) tire sur Dr Abdourahmane Diouf

Les membres de Pastef ont mal pris les déclarations de Abdourahmane Diouf dans l’émission « En vérité » sur la RSI. Après Ibrahima Thiam, Abass Fall, c’est au tour de Toussaint Manga de répliquer.

Pour le directeur général de la Lonase, le ministre de l’Environnement s’est trompé dans l’utilisation des mots. « Les mots ont leur sens, il y a un écart considérable entre rendre justice et se venger; impunité et pardon; réconciliation et compromission », dit-il dans des propos repris par Seneweb.

Toussaint Manga enchaîne avec un tacle glissé : « Bo gnamoul kasso et doundo injustice loula nekh théoriser. Teye la wakh nekh (Si tu n’as pas connu la prison et que tu n’as pas vécu l’injustice, tu peux tout théoriser. C’est aujourd’hui que ces gens peuvent parler) ».