Serigne Mbacké Ndiaye interpelle le président et le premier ministre

À quelques jours de la Déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye interpelle directement le chef du gouvernement sur la question de la dette dite « cachée » et appelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye à élargir le cercle des compétences mobilisées autour de lui. Dans une déclaration rendue publique, il estime que la DPG, « exercice traditionnel dans notre pays », doit surtout être l’occasion d’apporter des réponses aux préoccupations des Sénégalais.

L’ancien ministre remet notamment en cause la portée de cet exercice dans le système institutionnel sénégalais. Selon lui, « la politique gouvernementale est définie par le Président de la République » et le Premier ministre « n’est que le Premier des ministres ». Mais cette réserve ne l’empêche pas de demander à Ahmadou Al Aminou Lô de profiter de son passage devant les députés pour éclairer l’opinion sur l’un des dossiers les plus sensibles de ces dernières années : la dette dite « cachée ».

Pour Serigne Mbacké Ndiaye, la question centrale est de savoir qui se trouve réellement à l’origine des révélations sur cette dette. Il interpelle directement le Premier ministre sur les déclarations de son prédécesseur, Ousmane Sonko. « Ousmane SONKO est-il l’auteur de cette accusation ou en est-il le simple annonciateur ? », demande-t-il. Et de poursuivre : « Si ce n’est pas lui, c’est qui l’auteur ? » Une interrogation qu’il considère comme essentielle dans la recherche des responsabilités.

L’ancien ministre estime que le profil du Premier ministre donne à ses interrogations une portée particulière. Il rappelle qu’Ahmadou Al Aminou Lô a été « ancien Directeur National de la Banque Centrale » et qu’il a également occupé les fonctions de secrétaire général de la Primature. Des expériences qui, selon lui, devraient lui permettre d’apporter des éclaircissements techniques et institutionnels sur les mécanismes de financement de l’État et sur la gestion de la dette publique.

Serigne Mbacké Ndiaye va plus loin en établissant un lien direct entre cette controverse et les difficultés économiques actuelles du Sénégal. « C’est cette nébuleuse de “Dette cachée” qui est, en grande partie, responsable de la crise et du conflit avec nos partenaires », affirme-t-il. Pour lui, ceux qui seraient à l’origine de cette situation doivent être identifiés et répondre de leurs responsabilités. « Celui ou ceux qui est ou qui sont responsable(s) de cette situation mérite(nt) d’être connu(s) des Sénégalais », insiste-t-il.

S’adressant directement au Premier ministre, il lance alors un appel à la transparence : « Monsieur le Premier Ministre au nom de l’honneur, de la dignité et du devoir de vérité, éclairez-nous. » Pour l’ancien ministre, cette clarification constituerait un exercice de « transparence et de crédibilité » susceptible de contribuer à restaurer la confiance des citoyens et des partenaires du Sénégal.

Dans la même déclaration, Serigne Mbacké Ndiaye interpelle également le président Bassirou Diomaye Faye sur le sort de deux compatriotes détenus, Tabaski Ngom et Dane Sarr. Il précise que sa démarche ne vise pas à préjuger de leur innocence ou de leur culpabilité. « Mon propos n’est pas de les blanchir, la justice le fera le cas échéant », explique-t-il, tout en plaidant pour leur libération « pour des raisons humanitaires ». Une demande qu’il affirme avoir déjà formulée à plusieurs reprises auprès du chef de l’État.

L’ancien ministre invite par ailleurs le président de la République à élargir les consultations et à faire appel à des personnalités disposant d’une expérience et d’une expertise susceptibles, selon lui, d’aider le pays à sortir de ses difficultés. Il cite notamment Amadou Diagna Ndiaye, Pape Abdoulaye Seck, Amadou Kane, Arfang Daffé, Karim Wade et Youssou Ndour. Il souhaite que ces compétences puissent travailler aux côtés de responsables actuellement en fonction, parmi lesquels Cheikh Niang, Me Moussa Sarr et Cheikh Diba. « Le pays en a besoin », estime-t-il.

Enfin, Serigne Mbacké Ndiaye plaide pour un consensus national dépassant les clivages politiques. Se présentant comme un « citoyen libre, indépendant » ayant pris la décision de ne plus entrer dans un gouvernement, il estime que la situation actuelle impose de dépasser les appartenances partisanes. « Les Sénégalais sont fatigués », alerte-t-il, avant d’adresser un message sans détour au chef de l’État : « Vous n’avez pas le droit de ne pas appeler à un CONSENSUS NATIONAL. Ce n’est pas pour vous un droit mais un devoir. Non ! Plus qu’un devoir, c’est une obligation. » Une interpellation qui résume sa démarche : appeler le pouvoir à davantage d’ouverture, de transparence et de rassemblement face aux difficultés que traverse le pays. « L’Histoire retiendra… », conclut-il.