Serigne Mbacké Ndiaye pleure sa défunte femme…La Thiare

Je pleure mon épouse La Thiare

28 Janvier 2019 est une date que je ne pourrai jamais oublier. A 3h du matin un coup de fil de mon fils Joe Waly me donnait la triste nouvelle : je venais de perdre celle qui m a toujours soutenu, qui a été de tous mes combats. Que Dieu me donne la force de m occuper de tous ceux que tu aimais, maman Marie SARR,enfants, sœurs et frères, ton papa Mamadou,

Priez pour qu elle demeure au paradis car suis certain qu elle y est déjà. Khady, je t aimerai toujours. Tu seras toujours dans mon cœur. Je t aime

Serigne Mbacké Ndiaye