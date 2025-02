Situation économique tendue…les mauvaises solutions du régime

Dix (10) mois après la venue du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko, la situation économique reste tendue. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) semblent dépassés par les événements. Pour tenter de redresser la situation, le nouveau régime a annoncé des solutions qui ne font pas l’unanimité. Beaucoup de voix se lèvent pour faire savoir aux nouvelles autorités qu’elles sont loin d’être sur la bonne voie.

A entendre Ahmadou Al Amine Lo parler, on serait tenté de croire que le Sénégal est au bord du gouffre. Sa communication sur la situation économique ne rassure pas du tout. Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a annoncé des mesures drastiques face à la situation que le nouveau régime juge très critique. Parmi ces mesures, il y’a la réduction des salaires des hauts fonctionnaires, la suppression d’agences, des exonérations fiscales, ainsi que l’élimination des subventions sur l’électricité, le carburant et l’eau. Selon lui, la priorité des réformes sera de réduire les dépenses publiques. Il a mis en avant la nécessité de rationaliser le fonctionnement de l’État.

Le « rebasing salarial » a fait réagir Cheikh Oumar Diagne. Il semble ne pas être d’accord avec les annonces de Al Amine Lo. « En écoutant Almine Lo, j’ai visualisé les solutions ratées du FMI en accord avec la Banque centrale dans les années 80. La situation du Sénégal ne nécessite pas de plan d’austérité, il est sur une mauvaise voie », a déclaré l’ex-ministre conseiller sur sa page Facebook. Une publication qui a eu de nombreux commentaires. Et beaucoup sont d’accord avec COD.

Pour lui, il faut plutôt de nouveaux instruments pour redynamiser l’économie, accroître la marge de manœuvre de l’État et libérer l’économie ignorée au sein des communautés par la monnaie. Bien qu’il partage l’avis selon lequel certaines agences inutiles doivent être supprimées, l’ex chargé des moyens généraux à la présidence de la République s’oppose à toute réduction des salaires. « Oui, le train de vie de l’État est un levier sur lequel il faudra agir, mais un salaire est sacré. Il faut respecter le pouvoir d’achat des travailleurs. Il existe tant d’agences inutiles, des budgets de fonctionnement qui dilapident nos deniers, et des milliards volés à récupérer rapidement. Il est urgent de mettre en cohérence la politique bancaire, fiscale, monétaire et budgétaire », a-t-il fait savoir.

De son côté, le journaliste Thierno Diop a adressé un certain nombre de questions à Al Amine Lo qui invite les sénégalais à faire des sacrifices. «Vous annoncez des mesures d’austérité et des baisses de salaires, prédisposant ainsi de nombreux Sénégalais à une vision tragique de l’avenir. Mais une question s’impose : en tant qu’agent de la BCEAO, avez-vous renoncé à vos propres avantages de détachement avant de rejoindre le gouvernement ? Ou bien continuez-vous de cumuler les privilèges pendant que vous demandez aux autres de se serrer la ceinture ?», s’est-il interrogé sur ses plateformes de réseau social.

Au moment où les compteurs sont au rouge, les ministres et directeurs généraux (DG) du PROJET continuent de virer à tout va. Plus de mille emplois ont été perdus entre les ministères et les directions. Ce qui ne fait qu’accroître le taux de chômage dans un pays qui peine à trouver du travail pour sa jeunesse. Comment un régime censé trouver des solutions peut-il se comporter ainsi avec sa population. Pour ne rien arranger, on veut mener la vie dure à cette même population qui est le porte étendard de cette révolution qui a porté le Pastef au pouvoir.

Quoiqu’il en soit, le régime ne s’y prend pas de la bonne manière. Depuis dix (10), les nouvelles autorités passent leur temps à se plaindre de la gestion de l’ancien régime. Les sénégalais savaient que la situation était très catastrophique. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles, il ont massivement voté pour le Pastef. Ils voyaient Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye comme la solution face à ces problèmes. Malheureusement, les patriotes ne mesurent pas la mission qu’ils ont.

Avant de demander des sacrifices à la population, le gouvernement devrait déjà commencer à balayer devant sa porte. Ce en réduisant sa taille, ses salaires et surseoir à beaucoup d’avantages. Le président de l’Assemblée devrait songer à se séparer de ses nombreux collaborateurs. Les nombreux PCA et ministres conseillers peuvent être réduits. Au même moment, le régime doit veiller à ce que le “gorgorlou” (débrouillard) ne paie pas pour entretenir une clientèle politique. C’est le temps de l’action et non de la lamentation.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn