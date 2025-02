Thierno Alassane Sall met Pastef dos au mur…une proposition piège

Le réveil du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail et l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) risque d’être très brutal. Ousmane Sonko et ses camarades sont attendus sur plusieurs fronts. Mais depuis plus de dix (10) mois qu’ils sont au pouvoir, ils sont en train de dormir par rapport à beaucoup de questions essentielles sur lesquelles ils sont attendus. Maintenant, c’est l’opposition qui mène la danse par rapport à certains dossiers qui prennent à cœur les sénégalais. C’est ainsi que Thierno Alassane Sall a profité d’une brèche pour mettre les nouvelles autorités dos au mur.

La question de l’amnistie est encore agitée. Thierno Alassane Sall compte déposer une proposition de loi portant abrogation de la loi d’amnistie. Un acte qu’il compte poser ce mardi à l’Assemblée nationale. « Chers compatriotes, conformément au programme de législature de la coalition Senegaal Kese, je déposerai demain, à 16 heures, une proposition de loi visant à abroger la loi d’amnistie relative aux événements de 2021 à 2024 », a annoncé Thierno Alassane Sall. Pour le leader de la République des Valeurs, « les atrocités commises au Sénégal ces dernières années s’inscrivent dans la catégorie des crimes qui ne peuvent rester impunis. Une nation ne progresse que dans la Vérité et la Justice. »

Thierno Alassane Sall vient de marquer un grand coup. Depuis que le Pastef est au pouvoir, il traîne sur la question. Pourtant Ousmane Sonko et Basssirou Diomaye Faye ont promis que justice sera faite. «Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l’omerta sur les évènements tragiques vécus ces quatre dernières an­nées. Ce faisant, il ne s’agira pas d’une revanche à prendre, mais d’une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser, et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine», avait déclaré le chef de l’Etat lors de son dernier discours à la nation.

Cette loi d’amnistie a aussi été évoquée par le premier ministre lors de sa Déclaration de politique générale (DPG). Il avait même annoncé un projet de loi pour l’abrogation de cette loi très controversée. «Il sera proposé à votre illustre assemblée, un projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature, pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies de quelque bord qu’elles se situent. Il ne s’agit pas ici, de chasse aux sorcières», a fait savoir Ousmane Sonko. Qui précisait : «Aucun sentiment de revanche ne nous anime. Il s’agit uniquement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie».

Rendre justice aux morts, est l’une des raisons pour laquelle les sénégalais ont donné une forte majorité au parti au pouvoir à l’Assemblée nationale. Avec la mise en place de la Haute Cour de Justice, les choses ne devaient plus traîner. Malheureusement pour les victimes, le régime est plus à fond dans la reddition des comptes. Et pourtant le Pool Judiciaire Financier est en train d’abattre un travail exceptionnel sur ce domaine. Si les mêmes efforts étaient fournis, l’amnistie aurait sauté depuis longtemps et les dénégalauis sauraient toute la vérité sur les événements sanglants de 2021 à 2024.

A l’Alliance pour la République (APR), beaucoup pensent que le régime ne fera jamais sauter cette loi. Car selon les partisans de Macky Sall, Ousmane Sonko et beaucoup des camarades de parti ont bénéficié de cette loi. Alors en déposant cette proposition de loi, Thierno Alassane Sall précipite Pastef dans un fossé. Désormais, victimes et sénégaalis attendent de voir comment les députés du pouvoir vont réagir. Le moindre faux pas pourrait coûter cher au régime dont le côte de popularité dégringole à cause des mauvaises communications et décisions.

La question de l’amnistie n’est pas sans danger. Beaucoup de jeunes ont profité de cette loi pour s’extirper des affres de la prison. Alors l’abroger sans prendre des mesures, reviendrait à leur créer des problèmes avec la justice. Car beaucoup d’entre eux ne sont toujours pas encore jugés. Mais ne pas l’abroger reviendrait à dire aux victimes que justice ne sera faite. Alors, les partisans de Ousmane Sonko devront faire preuve de finesse s’ils ne veulent sauter dans l’inconnu. La Loi d’amnistie est un piège pour ce régime et Macky Sall sait pourquoi il a insisté pour qu’elle soit votée en catimini.

