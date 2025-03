Sokhou BB : « Je mets fin à ma carrière artistique pour… »

Sokhou BB n’est plus à présenter dans le paysage musical sénégalais. Elle compte parmi les jeunes chanteuses les plus écoutées de sa génération. Dans un message poignant publié sur sa page TikTok, l’artiste a annoncé la fin de sa carrière musicale. Selon elle, depuis qu’elle a dédié une chanson à l’ancien président Macky Sall, certains Sénégalais lui mènent la vie dure, la sabotant avec des insultes et des attaques incessantes, rapporte Seneweb.

Sur les réseaux sociaux, des rumeurs ont circulé, suggérant que la chanteuse traverserait une situation de détresse depuis le départ de Macky Sall et de son gouvernement. Face à cet acharnement, Sokhou BB a tenu à réagir, mettant un terme à sa carrière tout en réaffirmant son attachement à Macky Sall, qu’elle considère comme un père et un mentor. « Rien au monde ne me poussera à le renier », a-t-elle insisté.

« Ça fait un moment qu’on m’insulte, qu’on me traite de mendiante, comme si je n’avais pas le droit de faire mes propres choix. Macky Sall me connaît depuis que je suis toute petite, bien avant qu’il ne devienne président. J’ai décidé de chanter pour lui, comme beaucoup l’ont fait pour d’autres. Pourquoi cet acharnement contre moi ? J’ai l’impression de ne pas être considérée comme une Sénégalaise ayant le droit d’avoir une opinion politique. Pourtant, ceux qui soutiennent d’autres figures aujourd’hui sont-ils plus Sénégalais que moi ? Je rends grâce à Dieu, je vis bien, je m’occupe de ma famille. Mais je ne peux plus supporter d’être insultée et traînée dans la boue. Je demande pardon à tous mes fans pour cette décision, mais je mets fin à ma carrière artistique pour retrouver la paix du cœur », a-t-elle déclaré.

Originaire de Fatick, ville natale de l’ancien président Macky Sall, Sokhou BB s’est imposée avec plusieurs chansons à succès et des collaborations marquantes avec de nombreux artistes sénégalais. Sa dernière vidéo, sortie l’année dernière, a cumulé près de 29 millions de vues. Reste à savoir si cette décision est définitive ou si la chanteuse pourrait un jour revenir sur scène.