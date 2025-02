Sommet de l’UA : Le président Diomaye plaide pour une Afrique souveraine

Le Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a, lors du 38ᵉ Sommet de l’Union africaine (UA), réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur d’une Afrique souveraine, unie et prospère.

À Addis-Abeba, il a insisté sur la nécessité de bâtir des partenariats plus équitables, de réformer le multilatéralisme et de lutter contre les injustices économiques et climatiques qui freinent le développement du continent.

Dans son allocution devant les chefs d’État africains, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la nécessité pour l’Afrique de renforcer son autonomie politique et économique. Il a souligné l’importance de rééquilibrer les relations internationales en instaurant des partenariats fondés sur le respect mutuel et la justice économique.

Le Président sénégalais a également insisté sur la réforme du multilatéralisme, appelant à une meilleure représentation des pays africains dans les instances de gouvernance mondiale. Face aux défis climatiques, il a plaidé pour des actions concertées afin de garantir un développement durable et inclusif sur le continent.

Le Président Faye a également assisté à la présentation du Rapport national sur la gestion des ressources minières du Sénégal. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à promouvoir une gouvernance participative et transparente des richesses naturelles du pays. Son message s’inscrit dans une vision de développement durable, où les ressources minières doivent être exploitées dans l’intérêt de toute la population sénégalaise.

Lors de la réunion de haut niveau sur le financement domestique de la santé, organisée par le CDC Afrique (Centres africains de contrôle et de prévention des maladies), le Président Faye a plaidé pour un système de santé résilient et inclusif. Il a insisté sur la nécessité de garantir un accès universel à des soins de qualité pour tous les citoyens africains, notamment en renforçant les investissements dans les infrastructures sanitaires et la formation du personnel médical.

En marge du sommet, Le Président Faye a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, dans le but de renforcer la coopération entre le Sénégal et diverses nations. Ces échanges ont porté sur des domaines clés tels que l’économie, la sécurité et les infrastructures.

Par ailleurs, le Chef de l’État a reçu en audience Jeffrey Sachs, économiste américain de renom. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur la vision des nouvelles autorités sénégalaises pour un développement économique durable et souverain. Jeffrey Sachs a exprimé son soutien à cette stratégie et s’est engagé à accompagner le Sénégal à travers des investissements majeurs dans les projets prioritaires du gouvernement.