Sommet UA : Le Président Diomaye s’est entretenu avec Cyril Ramaphosa

À l’occasion du 38e Sommet de l’Union Africaine (UA), le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec S.E. Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud.

Les échanges, selon la Présidence de la République ont permis d’évoquer les perspectives de coopération entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, avec un accent sur le développement économique, l’intégration africaine et les enjeux stratégiques du continent.

Les deux chefs d’État partagent une vision commune pour une Afrique plus souveraine et plus solidaire, portée par des partenariats équilibrés et des initiatives structurantes au service du développement du continent.