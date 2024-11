Sonko à la Primature ou à l’Assemblée : Moundiaye Cissé donne son point de vue

Depuis les premières tendances lors des législatives du 17 dernier dernier, les langues ont commencé à se délier sur un éventuel envoi d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale pour assurer la présidence. La société civile s’est invitée dans le débat. Directeur Exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé a donné son point de vue.

« Primature ou Assemblée Sonko est mieux placé pour en décider. C’est un choix personnel. En tout état de cause, Sonko sera indispensable à la bonne marche du Projet quelque soit la station occupée », déclare-t-il. « Étant l’initiateur et porteur principal du Projet, la mise en œuvre de ce dernier requiert l’implication permanente et personnelle de Sonko. Et, en restant dans le gouvernement comme capitaine, il insuffle une pression stimulante aux ministres. Or, à l’Assemblée nationale, il y dispose déjà d’une majorité confortable et le travail se fait à temps partiel. Donc, il ne faut pas systématiquement vouloir écarter son maintien au Gouvernement », explique-t-il.