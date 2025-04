Sonko aux sénégalais à l’étranger : « Respectez les lois dans vos pays d’accueil »

Le dossier du Sénégalais Ngagne Mbaye tué, le 11 avril dernier à São Paulo au Brésil, a été débattu, ce lundi, au cours de la séance plénière concernant les questions d’actualité au gouvernement. Répondant à l’interpellation du député Al Amine Diouf, le Premier ministre a indiqué que la ministre l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall a déjà pris l’affaire en main.

Cette dernière avait même déclaré dès le premier jour que des démarches sont en cours, via la représentation diplomatique sénégalaise, pour « faire la lumière sur les circonstances de ce drame ». « Les autorités brésiliennes ont coopéré. Le policier incriminé a été arrêté. Les autorités consulaires sénégalaises ont été reçues pour la présentation du dossier. Le film a été déroulé devant elles. Donc, nous suivons l’affaire et nous attendons la suite », a-t-il assuré.

Toutefois, Ousmane Sonko a asséné ses vérités aux compatriotes sénégalais vivant à l’étranger. « Respectez les lois et règlements dans vos pays d’accueil. Vous ne verrez jamais au Sénégal des commerçants étrangers défier les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, nous reconnaissons que l’usage de la force a été disproportionné et nous l’avons condamné et des mesures seront prises. Évitez d’être mêlés dans des histoires où il sera difficile de vous défendre ». À ses mots, le Premier ministre ajoutera : «Quand, on est chargé de diriger un pays, il faut aussi tenir un langage de vérité aux citoyens ».