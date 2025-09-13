Sonko en Italie : Grosse mobilisation de Pastef

Un monde fou a pris d’assaut l’Opiquad Arena de Monza (Italie) en ce début de matinée. Des centaines de sénégalais établis en Europe se sont mobilisés à l’entrée pour prendre part à la conférence que le Premier ministre Ousmane Sonko y donnera dans quelques heures (14 heures Gmt).

En visite officielle à Milan, le chef du gouvernement sénégalais, dans la poursuite de la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), présentera à la diaspora sénégalaise la nouvelle feuille de route pour la relance économique et la transformation du pays. L’objectif de cette rencontre est de mobiliser la diaspora sénégalaise, acteur majeur de développement, autour des grandes orientations du PRES et ses ambitions pour un Sénégal en mutation.

Il s’agira de montrer la place centrale des Sénégalais de l’extérieur dans la mise en œuvre de ce plan.

