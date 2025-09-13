Le coup de gueule de Waly : «Franchement je n’en peux plus»

«Franchement je n’en peux plus» ! Ce vendredi, c’est tard dans la soirée que Waly Ballago Seck a balancé son message sur les réseaux sociaux. Le visage teinté de colère et de tristesse, le fils de Thione Seck a tenu à répondre face aux accusations sur ses liens avec Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République, qui serait dans le viseur de la Justice.

Pour Waly Seck, il s’agit d’une simple histoire de vente de véhicule. «Je n’ai jamais occupé de fonction étatique et je n’ai jamais gagné de marchés de l’Etat. J’ai acquis mon véhicule, le fils du président l’a voulu, on a discuté et j’ai le droit de le lui vendre. C’est mon droit le plus absolu», clame le chanteur dans la vidéo que Seneweb vous propose ci-dessous.

Aujourd’hui, au moment où beaucoup parlent de sa convocation prochaine, par le pool judiciaire financier, Waly Seck a pris une décision radicale : «Pour l’instant, je suspends tout ce qui est activités musicales. Car je veux que la Justice de mon pays me convoque, qu’elle me pose les questions qu’elle souhaite et que je montre que je suis blanc comme neige», dit-il.

Waly Seck déclare que s’il avait quelque chose à se reprocher, il n’aurait pas demandé un paiement via chèque au fils de Macky Sall. «J’ai pris un chèque pour plus de transparence. C’est ma voiture, je l’ai importée, j’ai fait mon virement, je l’ai payée à plus d’une cinquantaine de millions, je l’ai dédouanée, je l’ai conduite durant plus d’une année et je l’ai vendue», martèle-t-il.

Dans sa vidéo, Waly Seck a aussi évoqué des actes sombres qui lui sont prêtées. «J’ai même ouï dire que c’est moi qui ai sacrifié mon Papa et ma maman pour avoir un disque d’or», regrette-t-il. Aujourd’hui, ce que veut le fils de Thione, c’est qu’il soit convoqué par la justice, si celle-ci a besoin de l’entendre, pour en finir avec cette histoire.