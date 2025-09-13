Une jeune fille de 20 ans bâillonnée, ligotée et violée

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 27 au 28 juillet à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.

Kamel D. avait abordé une jeune femme de 20 ans à l’éco-parc des Carrières et lui avait proposé de la drogue.

Il l’avait ainsi attirée dans un box de parking avant de la ligoter et de la bâillonner. Cet homme de 53 ans avait ensuite frappé et violé la jeune fille à plusieurs reprises sous la menace d’un couteau.

Depuis le 2 août, le quinquagénaire est en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes pour « enlèvement et viols sous la menace d’une arme ».

Mais les enquêteurs se demandents si Kamel D. n’est pas un violeur en série.

Car plusieurs vidéos de femmes dénudées ont été retrouvées dans le téléphone du suspect. Des vidéos qu’il aurait filmées lui-même.

Les policiers tentent d’identifier ces jeunes femmes et essayent d’établir des liens avec d’autres viols commis sous la menace d’une arme non élucidés.

