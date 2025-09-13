Pastef au pouvoir…le plus grand défi de Diomaye et Sonko

L’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président de l’histoire du Sénégal, symbolise l’avènement d’une nouvelle ère. Le régime du Pastef (Parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) s’est largement construit sur une vague de soutien populaire sans précédent, dont la jeunesse a été le fer de lance. Des rues de Dakar aux villages les plus reculés, cette génération a embrassé un discours de rupture, d’espoir et de changement radical, faisant de ce mouvement politique plus qu’un simple parti : une véritable force de mobilisation citoyenne. L’ampleur de l’engagement de cette jeunesse est telle qu’elle est devenue la pierre angulaire et le baromètre de la légitimité du nouveau régime.

Cette relation est une véritable symbiose. La jeunesse a trouvé dans Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye les porte-voix de ses frustrations : le chômage endémique, l’injustice sociale et la corruption perçue comme systémique. Elle s’est identifiée à leurs promesses de gouvernance vertueuse et de justice. En retour, le Pastef a compris que sans l’énergie et la détermination de cette force vive, le changement qu’il prônait ne serait resté qu’une utopie. C’est l’union de ces deux forces qui a permis de renverser l’ordre établi et de porter au pouvoir un duo politique jusqu’alors en marge du pouvoir traditionnel.

Cependant, le soutien massif de la jeunesse n’est pas un chèque en blanc. Il est assorti d’attentes claires et d’une vigilance accrue. Les jeunes sénégalais ont investi leur espoir dans ce régime et s’attendent à des résultats concrets. La déception serait lourde de conséquences. Si le pouvoir ne répond pas aux aspirations profondes de cette génération, le même élan qui l’a porté au sommet pourrait se transformer en une vague de désenchantement, menaçant la stabilité et la crédibilité de tout le projet politique. Le régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko est donc face à un pari risqué : transformer l’espoir en réalité.

La première attente, et non des moindres, concerne la justice. Les jeunes ont massivement soutenu le Pastef en raison de leur combat pour une justice équitable, indépendante et transparente. Ils s’attendent à ce que la nouvelle administration mette fin à l’impunité et à la corruption. La moralisation de la vie publique n’est pas qu’un slogan : c’est la condition sine qua non pour maintenir la confiance de cette génération. Les affaires passées doivent être traitées avec impartialité, et de nouvelles mesures doivent être prises pour garantir l’équité pour tous les citoyens.

L’emploi constitue le deuxième défi majeur. La jeunesse sénégalaise est confrontée à un taux de chômage élevé, source de précarité et de frustration. Les jeunes attendent du nouveau pouvoir des politiques économiques qui privilégient la création d’emplois décents, le soutien à l’entrepreneuriat et l’investissement dans des secteurs porteurs de croissance. Le programme du Pastef, axé sur la souveraineté économique et la transformation structurelle, doit maintenant se traduire par des opportunités concrètes et durables.

La participation politique et la gouvernance inclusive sont également au cœur des attentes. Les jeunes souhaitent être plus que de simples spectateurs. Ils aspirent à jouer un rôle actif dans la prise de décision et la construction du pays. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye doit instaurer des mécanismes de consultation et de participation qui permettent à la jeunesse d’être une véritable partie prenante du processus de gouvernance, et pas seulement une force électorale.

La relation entre le régime du Pastef et la jeunesse sénégalaise est une alliance stratégique. La jeunesse a misé sur ce régime pour un changement radical, mais elle attend en retour que les promesses soient tenues. Le nouveau pouvoir a une opportunité historique de répondre aux aspirations de sa base la plus fervente et de bâtir un Sénégal plus juste et prospère. Le risque de décevoir cette génération serait immense, car ce sont eux qui ont porté le projet, et ce sont eux qui jugeront son succès.

Le défi est de taille, mais le succès dépendra de la capacité du régime à honorer son contrat social avec la jeunesse, en faisant de la justice et de l’emploi les priorités absolues de son action. L’histoire du Sénégal est en train de s’écrire, et la jeunesse en est l’auteur principal. À charge pour Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de s’assurer qu’elle ne se sente pas trahie.

Niakaar Ngom xibaaru.sn