Nomination des juges d’instruction : Babacar Ba plaide pour une réforme

Le président de l’ONG Forum du Justiciable, Babacar Ba, attire l’attention sur une faille persistante dans le système judiciaire sénégalais : la nomination des juges d’instruction par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Une pratique qu’il estime contraire aux principes fondamentaux de l’indépendance judiciaire.

« Tant que les juges d’instruction seront désignés par un membre de l’exécutif, leur indépendance restera fragile, pour ne pas dire inexistante », affirme-t-il.

Selon lui, cette dépendance institutionnelle mine la neutralité des enquêtes sensibles et expose les magistrats à des influences politiques. Pour y remédier, Babacar Ba plaide en faveur d’une réforme en profondeur du processus de nomination.

Il suggère qu’un mécanisme transparent, placé sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature ou d’une instance indépendante, soit instauré afin de garantir la crédibilité et l’autonomie de la justice.