Inondations à Touba : La colère d’Alassane Kitane contre le silence des autorités

L’intellectuel et enseignant Alassane Kitane a poussé un véritable cri du cœur sur sa page Facebook à propos des inondations qui frappent actuellement la ville sainte de Touba. Selon lui, jamais de tels dégâts n’avaient été enregistrés dans la localité, mais l’État se mure dans un « silence inacceptable », laissant les populations dans la détresse.

Dans sa publication, Alassane Kitane dénonce une forme d’« omerta » autour de la situation. Il s’interroge sur l’absence de couverture médiatique significative, alors que de nombreuses familles vivent encore les conséquences dramatiques des pluies. « L’État fait le mort », écrit-il, accusant les autorités de ne pas assumer leurs responsabilités.

L’enseignant critique également la gestion des ressources publiques. À ses yeux, les fonds politiques n’ont jamais été aussi importants, le train de vie de l’État reste élevé, le nombre de ministres continue d’augmenter, et les députés bénéficient de véhicules neufs. « Quel est le sacrifice consenti par les autorités pour soulager les populations de plus en plus asphyxiées ? », s’interroge-t-il.

Plus grave encore, Kitane estime que certains « criminels se faisant passer pour des influenceurs » participeraient à une stratégie de déni, effaçant les traces de ce qu’il qualifie de « scènes de crime ».