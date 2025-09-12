Le Burkina Faso rend ses visas gratuits pour tous les Africains

Le Burkina Faso vient de franchir un pas historique vers l’intégration africaine. Le gouvernement a annoncé ce jeudi la gratuité totale des visas pour tous les ressortissants africains, une mesure immédiatement saluée comme un geste fort en faveur de la libre circulation sur le continent.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a précisé que les procédures d’obtention de visas restent inchangées, mais qu’aucun frais ne sera désormais exigé. Cette décision, intégrée à la loi des finances rectificative 2025, reflète la vision panafricaniste du président Ibrahim Traoré, qui prône une Afrique unie et ouverte.

En supprimant les coûts de visa, Ouagadougou espère stimuler le commerce, encourager le tourisme et renforcer les échanges culturels. « C’est un message clair : le Burkina Faso veut être un carrefour de l’unité africaine », a souligné un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

Cette initiative pourrait inspirer d’autres pays africains à faciliter les déplacements intra-africains, dans l’esprit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Elle intervient dans un contexte où plusieurs États cherchent à dynamiser leurs économies en misant sur le tourisme et les partenariats régionaux.

Avec cette décision, le Burkina Faso s’affirme comme un acteur clé de l’intégration africaine, envoyant un signal fort : l’unité et la coopération sont désormais au cœur de sa diplomatie.