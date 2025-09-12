Macky Sall présente ses condoléances suite au décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké

L’ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa vive émotion après l’annonce du décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. Dans un message de condoléances, il a souligné que cette disparition constitue « une grande perte pour la Oumma islamique ».

« J’adresse mes condoléances émues à Serigne Mountakha Mbacké, à la famille de Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké et à la communauté mouride. Puisse Allah accorder Sa grâce et son paradis à l’illustre défunt », a écrit Macky Sall.